أحمد مرتضى منصور يختار التشكيل التاريخى للزمالك

جدة - عمرو شويل اختار أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك التشكيل التاريخي للفريق الأبيض.

وجاء التشكيل التاريخي للزمالك الذي اختاره أحمد مرتضى منصور كاملا كالآتي:

المرمى: جنش.

الدفاع: محمد صلاح - إبراهيم يوسف - مدحت عبد الهادي – أحمد رمزي.

الوسط: شيكابالا - إسماعيل يوسف – طارق حامد – حازم إمام.

الهجوم: حسام حسن – عبد الحليم علي.

ومن ناحية أخري قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب الذى انطلق أمس ولمدة 15 يوما استعدادا لاستئناف مباريات الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وسيؤدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا، على أن يكون التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

ووصل الزمالك إلى برج العرب، ظهر أمس الخميس، بعدما غادرت النادى صباح الأمس بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن الموقع الرسمى للزمالك تفاصيل تدريب الفريق الذى أقيم عقب عودة النشاط وأكد الموقع الرسمى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استأنف تدريباته صباح الخميس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بمقر النادى، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خاضت مجموعة التدريب فى الثامنة والنصف والأخرى فى التاسعة والنصف، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمى مشاركة حازم امام فى التمرين وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدن، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وامير عبدالعزيز المدرب العام وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.