شكرا لقرائتكم المصرى ينهى إجراءات إنشاء أول أكاديمية للنادى ببور فؤاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إجراءات إنشاء أول مدرسة كرة تابعة للنادي في تاريخه بمدينة بورفؤاد وهي المدرسة التي ستستقبل البراعم والناشئين من سن خمس سنوات وحتى ستة عشر عامًا، المقرر افتتاحها عقب أجازة عيد الأضحى مباشرة بملعب نادي حي بورفؤاد الواقع بجوار شركة الانشاءات البحرية والمدينة الجامعية للطلاب.

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هذا وسوف يتم البدء في تلقي طلبات الاشتراك واستلام المقابل النقدي اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء بملعب نادي حي بورفؤاد ، يوميًا من غدٍ الأربعاء الموافق الخامس عشر من يوليو وحتى يوم الخميس الموافق الثلاثين من الشهر ذاته .

فى الوقت الذى ستبدأ المدرسة أنشطتها عقب نهاية أجازة عيد الأضحى مباشرة تحت قيادة نجم النادي المصري في عصره الذهبي الكابتن محمد عيد هاشم المدير الفني للمدرسة ومعه نخبة من أفضل مدربي البراعم والناشئين وكذلك مسئولي الإعداد البدني وتعديل القوام بالإضافة إلى أخصائيي العلاج الطبيعي.