شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينشئ أول مدرسة كرة للنادى فى بورفؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة المصري البورسعيدة برئاسة سمير حلبية، إجراءات إنشاء أول مدرسة كرة تابعة للنادي في تاريخه بمدينة بورفؤاد وهي المدرسة التي ستستقبل البراعم والناشئين من سن خمس سنوات وحتى 16 عامًا، المقرر افتتاحها عقب أجازة عيد الأضحى مباشرة بملعب نادي حي بورفؤاد.

ويتم البدء في تلقي طلبات الاشتراك واستلام المقابل النقدي اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء بملعب نادي حي بورفؤاد ، يوميًا من غدٍ الأربعاء الموافق الخامس عشر من يوليو وحتى يوم الخميس الموافق الثلاثين من الشهر ذاته .

فى الوقت الذى ستبدأ المدرسة أنشطتها عقب نهاية أجازة عيد الأضحى مباشرة تحت قيادة نجم النادي المصري في عصره الذهبي الكابتن محمد عيد هاشم المدير الفني للمدرسة ومعه نخبة مدربي البراعم والناشئين وكذلك مسئولي الإعداد البدني وتعديل القوام بالإضافة إلى أخصائيي العلاج الطبيعي.