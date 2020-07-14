محمد فضل: لا يوجد خلاف شخصى مع أحمد مجاهد.. واستفدت كثيرا من تجربة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة، أنه لا يوجد خلاف شخصى بينه وبين أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق.
وأضاف فى تصريحات لملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، أن مجاهد يعتبره مشروعه الجديد فى الجبلاية ، مشددا أنه يحترمه ويقدره ويعتبره صاحب فضل كبير عليه إلا أن هناك بعد الإختلافات فى وجهات النظر التى دائما ما تكون للصالح العام .
وكشف فضل عن موقف حدث بينه وبين مجاهد، وقال: كنت مصمما على عمل فيديو لتميمة أمم إفريقيا ويتم تصميمها في شركة انجليزية لتخرج بشكل طيب ولكن أحمد مجاهد كان يرى أن هناك أحداث أهم من ذلك.
وأضاف عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن ظروف تجربته في الأهلي كانت صعبة ولكنه تعلم منها واستفاد كثيرا خاصة وأن جمهور الأهلي كان يدعمه بقوة خلال عمله في بطولة أمم إفريقيا، مضيفا: علاقتي بمجلس إدارة الأهلي ومحمود الخطيب علاقة محترمة وكذلك الزمالك والإسماعيلي وكل الأندية.
وعن وجود خلافات مع بعض الأندية منها الأهلي الذي ينتمي له رد: من حق كل نادي يطالب بحقه ولو كنت موجودا في الأهلي سأحارب على مصلحتي ولكن نتعامل في مناصبنا بما يرضي الله ومن حق الأندية الاعتراض.
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