شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: الزمالك سينهى الموسم الحالى بالمركز الثانى وأتمنى ضم محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفريق الأبيض سيحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم عقب استئناف البطولة.

وأوضح أحمد مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يتمنى ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد النجوم البارزة على مستوى العالم.

وأكد أحمد مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يوجد تعنت من قبل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم بسبب التمسك اقامة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز رغم الظروف الصعبة الى تعرض لها لاعبى الفريق الابيض من سوء الأحوال الجوية .