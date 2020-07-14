شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: أرسلنا خطابا رسميا لاستضافة نهائيات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة، أن مسئولى الجبلاية أرسلوا خطابا رسميا للإتحاد الأفريقى لاستضافة الدور نصف النهائى والنهائى لدورى أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون عن استضافتها بسبب وباء كورونا بعد الحصول على موافقة الدولة المصرية.

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أرسل اليوم موافقة الدولة المصرية لإتحاد الكرة الذى قام بدوره بنقله للكاف فى إطار مساعدة الأهلى والزمالك على حصول احدهما على البطولة فى ظل المنافسة القوية بينهما مع الرجاء والوداد المغربيين .

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أنهم كانوا يضعون سيناريوهات لعودة النشاط الرياضي منها عودة الدوري ومواعيد اقامة المباريات.

وقال محمد فضل في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: تعلمنا كثيرا من مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة ومنهم صاحب فضل علي وليس من الصحيح أن نهاجم من سبقونا.

واستطرد، هناك أمور كثيرة تغيرت في تفكيرنا في التعامل مع الجمعية العمومية ونسعى جاهدين لخدمة الكرة المصرية وهناك إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أرسلنا خطاب للجنة الأولمبية المصرية للحصول على موافقتها في اقامة انتخابات اتحاد الكرة ، مؤكدا أنهم أرسلوا للأمن أول 4 أسابيع من جدول الدوري وهم المؤجلات وبعد الحصول على الموافقات سيتم إعلانه .

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