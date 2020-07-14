شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة الأفريقية "بتتكلم عربى"..3 دول عربية تتنافس على استضافة عرب المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحديث في الوسط الكروى سوى عن مصير بطولة دوري الأبطال الأفريقى في ظل الأزمة التي تواجه الاتحاد الأفريقي "كاف" بعد رفض الاتحاد الكاميروني لكرة القدم استضافة مباريات الدور نصف النهائي ونهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتأهل إلى نصف نهائي البطولة كل من الأهلي والزمالك والوداد والرجاء المغربيين ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد على أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء "من مباراة واحدة"، لتحديد طرفي النهائي الذي سيقام من مباراة واحدة أيضًا.

وشهدت الساعات الأخيرة صراعًا عربيًا على دوري الأبطال الأفريقى نرصده في السطور التالية..

صراع ثلاثى عربى على استضافة الحدث الأفريقى

يدور صراع بين مصر والمغرب وتونس لاستضافة المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعدما رفضت الكاميرون إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي البطولة على أرضها بسبب الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كوفيد 19 في الكاميرون.

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعداد مصر لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا، حال طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ذلك قائلا: "مصر جاهزة دائما لاستضافة البطولات والنهائيات الأفريقية، ونحن مستعدون فى أى وقت لاستضافة نهائى دورى الأبطال حال تأهل الأهلى والزمالك".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم يناقشون تقديم طلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاستضافة المباريات المتبقية من دورى أبطال أفريقيا، وسيتم التواصل مع وزير الرياضة بشأن هذه الخطوة، واستطلاع رأى الدولة المصرية لاسيما أن مصر تمتلك كل الإمكانيات التى تؤهلها لذلك، مؤكدين أن هناك اجتماعًا للجنة الخماسية منتصف الأسبوع الجارى، سيتم خلاله مناقشة هذا الأمر خاصة أن إقامة هذه المباريات فى مصر سيوفر مزيدًا من الوقت لاستكمال مسابقة الدورى، كما سيحمى لاعبى الأهلى والزمالك من الإجهاد والسفر.

نالت مصر إشادة واسعة من الاتحاد الأفريقى "كاف" لتنظيمها للنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، “كان 2019″، والتى توج منتخب الجزائر بلقبها، بالإضافة لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً فى نوفمبر الماضى والتى توج بها الفراعنة الصغار.

كشف حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، موقف تونس من استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا حال اعتذار الكاميرون.

وقال حامد المغربي في تصريحات تليفزيونية: "نحن جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا في أي وقت" وتابع: "تونس جاهزة وانتصرت على تفشي فيروس كورونا، وملاعبنا جاهزة لاستضافة النهائيات بعد استقرار الأوضاع".

وأشار: "لقد تابع الجميع معسكر منتخبنا التونسي ومدى نجاحه وننتظر استضافة نهائيات دوري الأبطال".

وكان كاف قد سبق وأعلن ترشح ثلاثة ملاعب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي، ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، الملعب الأولمبي برادس بتونس وجابوما ستاديوم - بالعاصمة دوالا في الكاميرون، قبل أن يتم إسناد المهمة للأخير.

صراع رباعى عربى في المربع الذهبى للتتويج باللقب

بدأت الأندية الأربعة المتنافسة ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وتحديداً بدور نصف النهائي، استعداداتها لخوض المنافسات الحاسمة التى ينتظر أن تشهد الكثير من الحماسية والندية من قبل الجميع رغبة منهم فى التتويج باللقب القارى للموسم الحالي، وهو ما يمنح المواجهات القليلة المتبقية أهمية قصوى، خاصة أنها ستكون استثنائية بعد وصول الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى قرار يقضى بإقامة المباراة بنظام الدور الفاصل وإلغاء مباراتى الذهاب والإياب بسبب تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.

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تأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

فيما يحتل الأهلى صدارة الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة سجل 46 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف ولم يهزم وتعادل فى مباراة وحيدة ومازال لديه لقاء مؤجل

وعلى نفس الوتيرة لعب الوداد المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد 9 نقاط وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ويعد أيوب الكعبى هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلى صعيد الدورى المغربى يتربع الوداد على الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة حيث سجل 27 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بالدورى المصرى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 16 مباراة سجل 22 هدفاً وتلقت شباكه 13.

وعلى نفس الوتيرة، لعب الرجاء المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد 11 نقطة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4، ويعد بدر بانون هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلى صعيد الدورى المغربى، يحتل الرحاء المركز الرابع أيضاً مثل الزمالك برصيد 24 نقطة من 13 مباراة حيث سجل 19 هدفاً وتلقت شباكه 13