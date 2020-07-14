إنترميلان يفسد مفاجأة تورينو ويهزمه بثلاثية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب نادي إنترميلان على غريمه تورينو بنتيجة 3-1 فى اللقاء الذي جمع بينهما فى ختام منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي. تقدم تورينو بهدف مبكر فى الدقيقة 17 عن طريق أندريا بيلوتي، وتمكن إنتر من ادراك التعادل عن طريق آشلي يونج فى الدقيقة 48، وأضاف دييجو جودين الهدف الثاني فى الدقيقة 51 قبل أن يختتم لاوتارو مارتينيز الأهداف بهدف فى الدقيقة 61' بهذا الفوز رفع إنتر رصيده إلى برصيد 68 نقطة، وارتقى للمركز الثاني، فيما توقف رصيد تورينو عند 34 نقطة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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