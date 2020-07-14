شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يجتمع بـ«إكرامي» و«الشناوي».. ويتابع رباعي الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الاهلى جلسة على هامش المران، اليوم الاثنين، مع حارسى المرمى محمد الشناوى وشريف إكرامى، كل على حدا، أكد خلالها أهمية الفترة القادمة، خاصة بعد إعلان الكاف أن الدور النصف النهائي والنهائي من دورى أبطال أفريقيا سيكون من مباراة واحدة قد يحدث خلالها سيناريو ركلات الترجيح.

وقام المدير الفنى للمارد الأحمر برفع الأحمال في الأسبوع الثالث على التوالى من بدء عودة النشاط الرياضى استعدادًا لبطولتى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الجهاز الفنى للفريق عن خوض الاهلى مباراة ودية مع فريق سموحة السكندرى يوم 23 يوليو الجارى على ملعب ستاد التتش بالجزيرة من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للفريق.

وعلى صعيد آخر، يتابع «فايلر» رباعي الناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرًا للفريق الأحمر، والذين يقدمون أداء مميز خلال المران، وهم محمد فخرى ومحمد فكرى وشادى رضوان والعربى بدر.

جدير بالذكر أن الأهلى يفكر جديًا في التعاقد مع المهاجم إيريك تراوري، لاعب بيراميدز الحالي، بدلًا من جيرالدو، خلال موسم الانتقالات الحالي من أجل تدعيم خط الهجوم الأهلاوي.

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