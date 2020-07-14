شكرا لقرائتكم شوقي غريب: استمرار رمضان صبحي مع الأهلي سيكون في صالح المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن استمرار رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، في مصر سيكون أفضل لمنتخب بلاده مؤكدا فى تصريحات لملعب أون تايم مشاركة رمضان صبحي في مصر يجعلنا نستفيد منه اكبر استفادة الاستفادة ، اما احترافه خارجيا سيجعلنا نستدعيه وفقا للأجندة الدولية فقط".

فى الوقت نفسه أثنى شوقى غريب على طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنتقل حديثا للأهلي، مضيفا: "طاهر لاعب أساسي بالمنتخب وافتقدناه كثيرا في بطولة أفريقيا، وأتمنى له التوفيق بالأهلي".

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وعن استعداد المنتخب لأوليمبياد طوكيو، أشار غريب إلى أن أجندة شهر سبتمبر تم إلغاؤها بقرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، ولكنه استدرك: "سنتمكن من تعويض مباراتي سبتمبر الوديتين في الفترة الأخيرة من الإعداد بشهر يونيو 2021" مشيرا أن هناك أجندة دولية في شهري أكتوبر ونوفمبر، وجاري الاتفاق على مباراتين في شهر أكتوبر".

من ناحية أخرى تقدم شوقي غريب ، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب بالعزاء للدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لوفاة زوجته اليوم، حيث حرص شوقي غريب المدير الفني وأعضاء جهازه الفني على مواساة نائب رئيس الاتحاد في مصابه الأليم متمنيًا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.