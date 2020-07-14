شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: السماعات الجديد ستصل قبل عودة الدوري.. والحكام صرفوا مستحقاتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وجيه أحمد القائم بمنصب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه يتم التجهيز لمعسكرين للحكام قبل انطلاق الدوري بخلاف المعسكرات الأونلاين مع قبل الاتحاد الدولي.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: سنجري مسحة كورونا للحكام يوم 16 يوليو وكل حكم سيبقى في غرفة لحين ظهور نتيجة المسحة وبعدها نجمعهم كل اثنين في غرقة بعد ظهور نتيجة المسحات وفي اليوم الثالث يبدأ المعسكر.

أوضح كل الحكام صرفوا مستحقاتهم بالكامل ، كما أن اللجنة الخماسية أرسلت لاستقدام أطقم رياضية للحكام من ألمانيا لكن ظروف الطيران تسببت في تأخر وصولها.

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أشار إلى أن السماعات الجديدة تم دفع مستحقاتها المالية وفي انتظار إرسالها للمطار وبالتأكيد سنبدأ بها عودة الدوري.

شدد على أن أداء اللجنة الخماسية أداء مشرف ومحتررم وهم متعاونين وهم شباب صغار السن وواعدين ورأسينا محمد فضل ونجاحه في بطولة أمم إفريقيا بخلاف اعطاء الدعم لحسام الزناتي والذي نجح في منصبه.