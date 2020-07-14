شكرا لقرائتكم فضل: تقدمنا لاستضافة مباراتي دوري الأبطال.. وعرضنا تنظيم أمم إفريقيا 2021 قبل تأجيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن ظروف تجربتي في الأهلي كانت صعبة ولكني تعلمت منها واستفدت منها كثيرا.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: جمهور الأهلي كان يدعمني بقوة خلال عملي في بطولة أمم إفريقيا، مضيفا: علاقتي بمجلس إدارة الأهلي ومحمود الخطيب علاقة محترمة وكذلك الزمالك والإسماعيلي وكل الأندية.

وعن وجود خلافات مع بعض الأندية منها الهلي الذي ينتمي له رد: من حق كل نادي يطالب بحقه ولو كنت موجودا في الأهلي سأحارب على مصلحتي ولكن نتعامل في مناصبنا بما يرضي الله ومن حق الأندية الاعتراض.

شدد: لا يوجد خلاف بين وبين أحمد مجاهد وأتذكر أنني كنت مصمما على عمل فيديو لتميمة أمم إفريقيا ويتم تصميمها في شركة انجليزية لتخرج بشكل طيب ولكن أحمد مجاهد كان يرى أن هناك أحداث أهم من ذلك.

Advertisements

يرى أن مشروع الهدف شيء محترم جدا ويحسب لمجلس الإدارة السابق برئاسة هاني أبو ريدة .

أكد: تقدمنا بطلب لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التشاور مع الدكتور أشرف صبحي وأرسلنا خطاب للكاف لمساعدة الأهلي والزمالك.

تابع: أخطرنا الكاف أن بطولة أمم إفريقيا 2021 لو لم تكن ستقام في الكاميرون فنحن مستعدين على استضافتها.

استطرد: مصر البلد الوحيد الذي تقدمت بشكل رسمي لاستضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.