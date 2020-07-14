شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: جروس عنصري وامتلك وثائق تؤكد رفضه التجديد للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إنه يمتلك وثائق تؤكد رفض جروس التجديد للفريق الأبيض.

أضاف أمير في تصريحات تلفزيونية:" انتهى عقد جروس مع الزمالك في 30 مايو 2019، في الوقت الذي قاد في الفريق في نهائي الكونفدرالية يوم 26 مايو".

تابع: "فتحت مع جروس خط المفاوضات في شهر مارس، لكنه قال لي إنه سيقود الفريق لمدة عام وحيد حتى يعود للخليج

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وواصل :" مشكلتي مع جروس كان تتمثل في عدم امتلاكه خطة واضحة، كان يعتمد على 13 لاعبا فقط دون النظر للآخرين".

وأكمل: "قائمة الزمالك كان تضم 28 لاعبا، بينهم 16 أو 17 لاعبا كانت لديهم مشاكل شخصية مع جروس، ولم يكن أمامي سوى خيارين، إما خسارة الجهاز الفني أو خسارة 17 لاعبا من الفريق

وأردف :"جروس كان عنصريا مع اللاعبين الذين لا يشاركون، كان يسأل لاعبا عن اسمه في المران، كان يتميز بشخصية كنت أجيد التعامل معها، لكن الأمر كان في غاية الصعوبة".