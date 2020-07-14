شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك يتحرك بكل قوة لاسترداد لقب نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن ناديه يتحرك بكل قوة لاسترداد لقب القرن الأفريقي، وأضاف أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية:" الاتحاد الإفريقي وقت منح الأهلي لقب نادي القرن كان به الكثير من الفساد".

تابع:" كان يجب على إدارة الزمالك عند حصول الأهلي على لقب نادي القرن مقاطعة الاتحاد الإفريقي وليس حضور احتفالية الأهلي بذلك".

واختتم:" ما يحدث الآن من الزمالك كان يجب أن يحدث منذ 20 عاما ونتحرك الآن بكل قوة وفي كل الطرق للحصول على هذا اللقب".

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لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.

وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.