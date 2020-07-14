شكرا لقرائتكم محمد فضل: تقليل أعداد الجمعية العمومية إنجاز يحسب للجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة له فضل علي وهو من رشحني لتولي منصب مدير بطولة أمم إفريقيا 2019 وبدعم الدولة المصرية ممثلة في الدكتور أشرف صبحي.

وقال محمد فضل، في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: أدينا المهمة المكلفين بها ولا أرغب في البقاء بمنصبي داخل اتحاد الكرة بعد نهاية مهمتنا.

وأردف محمد فضل: كان أمامنا تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر وتشكيل اللجان والتحضير للدوري المصري والسوبر المحلي بتكليفنا بمهمتنا.

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وأكد محمد فضل، أن ضيق الوقت والظروف الصعبة منعتنا من انجاز اللائحة في بداية تولينا المسئولية باتحاد الكرة، كما أن الأحداث المتسارعة وجائحة كورونا منعتنا من عقد الجمعية العمومية وخروج اللائجة للنور.

وشدد محمد فضل، على أن هناك آراء تطالب بالغاء نقاط كأس مصر للأندية حال عدم استكماله.

وأضاف محمد فضل، أن تقليل أعداد الجمعية العمومية كان هدف من أهدافنا وهو انجاز يحسب للجنة الخماسية التي قلصت العدد من 225 إلى 95 وفصل مراكز الشباب عن عمومية الجبلاية.