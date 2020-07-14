شكرا لقرائتكم وليد عبد اللطيف: عبد الله بكري لاعب بيراميدز لا يصلح للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق، ان عبد الله بكري لاعب بيراميدز جيد ولكنه لا يصلح لارتداء قميص الأبيض،وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية: "ارى ان عبد الله بكري لاعب بيراميدز جيد ولكنه لا يرتقي للعب مع الزمالك" وتابع: في النهاية هي وجهة نظري ومن الوارد ان تكون غير صحيحة.

وأكد وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق، ان مواجهة الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا لن تكون سهلة.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف: "الزمالك استفاد من فترة الراحة، والكفة متساوية بينه وبين الرجاء في مباراة نصف النهائي.

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وتابع : الرجاء فريق جيد ولديه عناصر مميزه والمباراة لن تكن سهلة، ولابد ان ندرس المنافس بشكل جيد.

وعن لقب نادي القرن ونزاع الزمالك قال: لابد ان يكون هناك خطوة عمليه والاتجاه للاتحاد الافريقي ومعرفة حيثيات اللقب الذي حصل عليه الاهلي.

واردف: في عام 94 الاهلي كان متفوق بالنقاط، ولكن بشكل عام الابيض الاكثر تتويجا، فلا اعلم الحيثيات.

وعن احتياجات الزمالك من صفقات قال: نحتاج لرأس حربة وباك يمين ودفندر "حريف" ومساك.

واختتم كلماته بتوجيه رساله لمسئولي الزمالك قائلا : "محدش يفكر يمشي محمد حسن، لاعب جيد للغاية ويجب ان يحصل على فرصة.