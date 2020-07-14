شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الكاف عرض إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بالمغرب والنهائي بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الكاف عرضّ إقامة مباراتي نصف النهائي في المغرب، والمباراة النهائية في مصر، ولازلت الأندية الأربعة تدرس هذا العرض". Advertisements وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الكاميرون اعتذرت عن استضافة دوري الأبطال لأسباب تسويقية ومالية. ويدرس الاتحاد الأفريقي مقترحًا بإقامة مباريات نصف النهائي والنهائي في الإمارات بعدما أقام "كاف" آخر نسختين من كأس السوبر في قطر، وما يزيد من فرص إقامة دوري الأبطال هناك، هو عودة دوري الخليج العربي المحلي في سبتمبر المقبل ما يعني أن البلد ستكون مستعدة لاستضافة المباريات وسط تدابير احترازية.

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