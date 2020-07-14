شكرا لقرائتكم وليد عبد اللطيف عن لقب نادي القرن: لابد من خطوة عملية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق، أن مواجهة الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا لن تكن سهلة، وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات تفزيونية: "الزمالك استفاد من فترة الراحة، والكفة متساوية بينه وبين الرجاء في مباراة نصف النهائي.

وتابع : الرجاء فريق جيد ولديه عناصر مميزه والمباراة لن تكن سهلة، ولابد ان ندرس المنافس بشكل جيد.

وعن لقب نادي القرن ونزاع الزمالك قال: لابد أن يكون هناك خطوة عمليه والاتجاه للاتحاد الافريقي ومعرفة حيثيات اللقب الذي حصل عليه الاهلي.

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واردف: في عام 94 الاهلي كان متفوق بالنقاط، ولكن بشكل عام الابيض الاكثر تتويجا، فلا اعلم الحيثيات.

وعن احتياجات الزمالك من صفقات قال: نحتاج لرأس حربة وباك يمين ودفندر "حريف" ومساك.

واختتم كلماته بتوجيه رساله لمسئولي الزمالك قائلا : "محدش يفكر يمشي محمد حسن، لاعب جيد للغاية ويجب ان يحصل على فرصة.