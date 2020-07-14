شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: أزمة نادى القرن مع "كاف" والأهلى مش طرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن أزمة نادى القرن مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والأهلى ليس طرفا فيها.

أضاف أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية:" عندما نقول الزمالك نادى القرن الحقيقى المشكلة هنا ليست مع النادى الأهلى لأنه ليس طرفا فيها ولكن مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

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لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.

وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.