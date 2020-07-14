شكرا لقرائتكم محمد فضل: خاطبنا اللجنة الأولمبية لإقامة عمومية اتحاد الكرة والانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أنهم كانوا يضعون سيناريوهات لعودة النشاط الرياضي منها عودة الدوري ومواعيد اقامة المباريات.

وقال محمد فضل في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: تعلمنا كثيرا من مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة ومنهم صاحب فضل علي وليس من الصحيح أن نهاجم من سبقونا.

استطرد: هناك أمور كثيرة تغيرت في تفكيرنا في التعامل مع الجمعية العمومية ونسعى جاهدين لخدمة الكرة المصرية وهناك إيجابيات وسلبيات.

أشار: أرسلنا خطاب للجنة الأولمبية المصرية للحصول على موافقتها في اقامة انتخابات اتحاد الكرة

أكمل: أرسلنا للأمن أول 4 أسابيع من جدول الدوري وهم المؤجلات وبعد الحصول على الموافقات سيتم إعلانه

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أردف: كان أمامنا تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر وتشكيل اللجان والتحضير للدوري المصري والسوبر المحلي بتكليفنا بمهمتنا

أكد أن ضيق الوقت والظروف الصعبة منعتنا من انجاز اللائحة في بداية تولينا المسئولية باتحاد الكرة، كما أن الأحداث المتسارعة وجائحة كورونا منعتنا من عقد الجمعية العمومية وخروج اللائجة للنور.

شدد على أن هناك آراء تطالب بالغاء نقاط كأس مصر للأندية حال عدم استكماله.

أضاف أن تقليل أعداد الجمعية العمومية كان هدف من أهدافنا وهو انجاز يحسب للجنة الخماسية التي قلصت العدد من 225 إلى 95 وفصل مراكز الشباب عن عمومية الجبلاية.