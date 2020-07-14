شكرا لقرائتكم محمد سلطان: شفاء 15 لاعبا من فيروس كورونا بشكل كامل من بين 27 إصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، شفاء 15 لاعبا مصابين بفيروس كورونا بشكل كامل من ضمن 27 حالة إصابة حتى الآن في أندية الدوري الممتاز.

وأوضح سلطان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس ، أنه تم إجراء يوم الأحد المسحة الرابعة للكشف عن كورونا لأندية وادي دجلة، والجونة، والمقاولون، وجاء جميعها سلبية ، مضيفا أنه "تم إجراء يوم الإثنين سحب عينات لـ5 فرق وهم الزمالك وسموحة،الاتحاد، ونادي مصر، وحرس الحدود" مؤكدا إلى أن دخول بعض الأندية في معسكرات مغلقة يعد أمرا جيدا، لأن احتمالية انتقال العدوى تقل.

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واختتم سلطان حديثه بالقول : "اعتمدنا على 20 طبيبا ليتواجدوا في المباريات كمراقب طبي، ونستفيد منهم بعد ذلك من خلال متابعة إصابات اللاعبين".

من ناحية أخرى طلبت اللجنة الطبية باتحاد الكرة من لجنة المسابقات بالجبلاية بأن يستمر اللاعبون داخل أرضية الملعب بين شوطى مباريات الدورى التى سيتم استئنافها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرارات مجلس الوزراء باستئناف جميع الأنشطة ومن بينها النشاط الرياضى، وترى اللجنة الطبية أنه يفضل بقاء اللاعبين فترة الراحة بين الشوطين فى الملعب كونه مكانا مفتوحا لا يساعد على نشر العدوى، بعكس الحال فى حال دخول اللاعبين الغرف المخصصة لقضاء فترة الاستراحة منعا للتزاحم، واقترحت اللجنة الطبية أنه فى حال رغبة المدير الفنى لأى فريق منح تعليمات أو محاضرة سريعة بين الشوطين بإجراء ذلك لمدة 5 دقائق كحد أقصى على أن يغادر الجميع الغرفة بعدها.