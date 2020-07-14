شكرا لقرائتكم مدحت العدل: نصف مصر تنتمى لرئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إنه لا بد من الوقوف خلف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وكذلك الأهلى، وأضاف العدل في تصريحات تلفزيونية:" الزمالك نادى القرن الحقيقى والخصومة هنا مع الكاف الذى ظلمنا وليس مع الأهلى".

وطالب العدل، بإنهاء الخلاف والاحتقان المتواجد في الشارع الرياضى، موضحا أن ما يحدث مع عمرو السولية ومن قبله شيكابالا مرفوض وعن طريق اللجان الإلكترونية.

واختتم:" مرتضى منصور رجل دولة والخطيب رجل دولة لازم يقعدوا مع بعض ويصفوا الخلاف".

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لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.

وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.