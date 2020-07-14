شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: جمعنا ربع مليار من عضويات الفرع الجديد ونقدر نشتري ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تلقى 3 الأف طلب على عضوية فرع نادي الزمالك الجديد، موضحا أن الإقبال فاق التطلعات، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على فضائية الزمالك: "جمعت أكثر من ربع مليار جنيه اشتراكات من الفرع الجديد للزمالك، يعني أقدر أشتري ميسي".

وأكد مرتضى منصور، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عرض على الأندية الأربعة التي ستلعب دوري الأبطال أن تقام مباراتي نصف النهائي في المغرب.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الكاف عرضّ إقامة مباراتي نصف النهائي في المغرب، والمباراة النهائية في مصر، ولا زلت الأندية الأربعة تدرس هذا العرض".

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وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الكاميرون اعتذرت عن استضافة دوري الأبطال لأسباب تسويقية ومالية.

تلقى الاتحاد الأفريقي مفاجأة مدوية، بعدما أعلن سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الإثنين، اعتذار بلاده عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا، ردًا على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والذي حدد ملعب جابوما لاستضافة مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي بالبطولة، وقال نجويا في المؤتمر الصحفي: "لن نتمكن من استضافة مباريات دوري الأبطال وأخطرنا "كاف" برفض الحكومة في بلادنا استضافة المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا".

وتأهل إلى نصف النهائي كل من الأهلي والزمالك (من مصر) والوداد والرجاء (من المغرب) ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بينما يصطدم الزمالك بالرجاء، ومن المقرر أن تقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة التنفيذية للكاف في يونيو الماضي.