شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: رمضان صبحي "زملكاوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف:" هناك كثير من لاعبي الأهلي ينتمون للزمالك مثل الشاطر وبركات، كذلك رمضان صبحي لاعب الفريق الحالي". Advertisements وأنهى حديثه:" اكتشفت اليوم أن (معلم) الزمالك كان أهلاوياً يعشق النادي الأحمر". في سياق متصل، خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا اليوم الإثنين خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وذلك بعدما خضع الفريق لمسحتين قبل السفر للانتظام فى المعسكر وأثبتت المسحتان إصابة مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق ومنتصر الرملاوى الإدارى ومحمد السيد ميشو أخصائي التأهيل بكورونا، فيما تماثل مصطفى فتحى للشفاء فى حين يخضع باقى المصابين لبروتوكول العلاج فى المنزل خلال الفترة الحالية، وتحسنت حالتهم فى الأيام القليلة الماضية وفقًا لتأكيدات الجهاز الطبى للفريق الأبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: رمضان صبحي "زملكاوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.