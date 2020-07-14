قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، "أنا اخترت الخطيب أحسن لاعب في تاريخ مصر، وفيه زملكاوية زعلوا مني، وإحنا بنتكلم في إدارة ومشكلتي معاك قانونية، انتظر وخلي العامري فاروق يكلمني، زي ما الأجهزة كلها كلمتني، وبقت فضيحة ليك في الأخر الأهلي هرم من الأهرمات في العالم وأنت اللي نزلته، عيب زوجتك تقول اغيثونا".
وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : يا خطيب أنت عايز تولع في مصر، الفيديو اللي أنت نزلته كان ممكن يولع البلد، وأنت ورطت نفسك.
وتابع: اوعي تفتكر اني ممكن أغلط في النادي الأهلي، وكرمت صالح سليم في الزمالك انت مكرمتوش.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يهاجم الخطيب: أنت عايز تولع في مصر وورطت نفسك في "فضيحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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