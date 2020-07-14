شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: الزمالك أرسل مذكرة إلى كاف بشأن نادى القرن والأهلى ليس طرفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه تم أعداد و تجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه في قضية نادي القرن ثم أرسلها الى الاتحاد الدولى لكرة القاد " فيفا ".

وقال،"عندما قلنا أن الزمالك نادي القرن، استغربت من رد الفعل لأن الأهلي لم يكن طرفا في الأزمة على الإطلاق، ومشكلتنا مع الاتحاد الافريقي و كان هناك اجتماع اليوم (الإثنين) للجنة المكلفة بملف نادي القرن، وتم تجهيز المذكرة التي سنرسلها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسننتظر رد كاف بشأن اتخاذ إجراء و سبب الفارق بين الأهلي والزمالك أن الأحمر كان يعمل لمصلحة النادي بأي شكل من الأشكال، وهذا هو الصحيح، لكن لم يكن في الزمالك من يبحث عن حقوقه، هناك حقوق تم إهدرها في الفترة الماضية و أحترم الأهلي، لكن مسؤوليتي نادي الزمالك والبحث عن حقوقه في قضايا معينة".

وأوضح أحمد مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يوجد تعنت من قبل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم بسبب التمسك اقامة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز رغم الظروف الصعبة الى تعرض لها لاعبى الفريق الابيض من سوء الاعمال الجوية .

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أكد مصدر مسئول بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فحص الطلب الذى تقدم به نادى الزمالك، وأن ما يتم تداوله حول حصوله على لقب نادى القرن ما هو إلا طلب إيداع تسجيل فقط، وأن من حق أى جهة التقدم لتسجيل علامة تجارية خاصة بها ويتم فحصها للتأكد من عدم وجود علامات تجارية مثيلة لها، كما يحق لأى جهة المعارضة والتقدم بتظلم.

وأضاف المصدر، أنه بعد تقدم طلب إيداع التسجيل لأى علامة تجارية يتم فحص الطلب للقبول أو الرفض، وحال قبول الطلب يتم نشره بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية وعلى موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية وتكون اعتبارا من يوم 7 بداية كل شهر ميلادي لمدة 60 يومًا، وذلك بعد فحص الطلب، لافتا إلى أن ما يتداول عن نادى الزمالك ما هو إلا تسجيل طلب إيداع فقط وليس الموافقة للحصول على علامة تجارية.

وكانت مصادر مطلعة أكدت، أن من حق أى جهة التقدم لتسجيل العلامات التجارية الخاصة بها فى وزارة التموين، وتقوم إدارة العلامات التجارية بفحصها لتحديد ما إذا كانت متعارضة مع علامة أخرى أم لا، وأن التقدم بطلب ليس معناه قى البداية الموافقة عليه، كما أن من حق أى جهة أو نادى أن يقوم بتسجيل العلامة ويتم فحصها وفقا للإجراءات المتبعة لذلك، وفيما يتعلق بإعلان نادى الزمالك بتسجيل العلامة التجارية فسيتم فحص ذلك حيث ان من حق أى جهة التقدم لتسجيل العلامة التجارية ويتم فحصها والتأكد من انها لا تتعارض مع اى علامة أخرى .

ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بتسجيل العلامات التجارية ، فإنه يتم اشهار التصميم أو العلامة التجارية لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.