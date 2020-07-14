لاعب الترسانة: أفضل الانتقال للأهلي عن الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف وليد فوزي لاعب نادي الترسانة، عن دخول النادي الأهلي فى مفاوضات معه خلال الفترة الماضية، مشدداً على توقف المفاوضات بسبب كورونا، وقال فوزي فى تصريحات تليفزيونية: "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للنادي الأهلي فاوضني خلال الفترة الماضية ولكنها توقفت بسبب كورونا وأتمني الانتقال للقلعة الحمراء بسبب انتمائي".

وأضاف لاعب فريق الترسانة: "الزمالك دخل معي فى مفاوضات عن طريق أمير مرتضي ولكنني أتمني الانضمام إلى الأهلي وهذا حلم حياتي".

وكان مسئولو الأهلى قد دخلوا فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى الترسانة من أجل التعاقد مع شادى ماهر ظهير أيمن الشواكيش لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر عقب رحيل أحمد فتحى لبيراميدز نهاية الموسم الجارى، ويبحث الأهلى التعاقد مع لاعب صغير السن يكون ذخيرة للفريق، وتفضل لجنة التخطيط التعاقد مع ظهير الترسانة الذى ظهر بشكل جيد بدورى القسم الثانى بالرغم من نتائج فريقه المتردية واقترابه من الهبوط للقسم الثالث .

من ناحية أخرى تمسك الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعودة محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبي بمجرد انتهاء إعارته للفريق البترولي بنهاية الموسم الجاري، وذلك على الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ووجود محاولات لإنهاء صفقة رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد الإنجليزي بشكل نهائي، وأوضح مسئولو الأهلي أن فايلر يرغب في توفر العديد من الأجنحة الفعالة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن طريقة لعب فايلر تعتمد على صناعة الخطورة من أطراف الملعب، كما أن هناك قلة في عدد اللاعبين الذين يجيدون اللعب في مركز الجناح الأيمن بالتحديد، وهو المركز المفضل لمحمد شريف والذي لا يوجد فيه سوى حسين الشحات وأحمد الشيخ.