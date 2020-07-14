شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل : أبو ريدة صاحب فضل كبير.. ولا أرغب فى البقاء بالجبلاية بعد انتهاء مهمتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن هانى أبوريدة رئيس الجبلاية السابق له فضل كبير لما وصل إليه فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه هو من رشحه لمنصب مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 وبدعم من الدولة المصرية ممثلة فى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأضاف فضل فى تصريحات لملعب أون تايم بقناة أون تايم، أن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة ليس لديها أى أغراض انتخابية مشددا أنه لا يرغب فى البقاء بمنصبه عقب انتهاء مهمته بشكل رسمى ، مضيفا أن اللجنة واجهت صعوبات كثيرة على رأسها جائحة كورونا التى ضربت العالم كله من بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط الكروى ، بالإضافة لضيق الوقت وتشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد رحيل المكسيكى أجيرى بعد توديع كأس الأمم الأفريقية الأخيرة .

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وكشف عضو اتحاد الكرة أن هناك آراء كانت تطالب بإلغاء نقاط كأس مصر للأندية حال عدم استكماله إلا أن اللجنة رفضت وسيتم استكمال المسابقة ، مستكملا حديثه بالقول تقليل أعداد الجمعية العمومية كان هدف من أهدافنا وهو انجاز يحسب للجنة الخماسية

من ناحية أخرى أكد محمد فضل أن مصر لديها القدرة على استضافة نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا، وإخراج البطولة على أعلى مستوى، والاتحاد الأفريقى ليس لديه أى شك فى هذا الأمر، وأضاف فضل فى تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" على إذاعة راديو مصر الذى يقدمه أحمد حسن نجم المنتخب السابق، "خططنا لجميع الإجراءات والبروتوكولات الطبية والإقامة والفنادق من أجل استضافة نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وأرسلنا ذلك إلى الكاف".

وأضاف فضل، أن الاتحاد الأفريقى يعلم جيداً قدرة مصر على استضافة البطولة بأفضل صورة، وهذا ما حدث فى بطولة أمم أفريقيا فى وقت سابق.