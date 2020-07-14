رئيس الزمالك: بإمكانى شراء ميسى الآن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بإمكانه شراء الأرجنيتين ليونيل ميسي نجم برشلونة وضمه للزمالك.

وقال مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الاقبال على عمل عضويات فرع أكتوبر تاريخية وغير متوقعة وجمعنا ما يقارب من ربع مليار جنيه مع فتح باب العضويات، وبإمكاني شراء ميسي الاّن".

وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أسعار العضويات الجديدة لفرع النادى الأبيض بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما فتح مجلس قلعة ميت عقبة، باب الاشتراكات فى الفراع الجديد، بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 12 من شهر يوليو الجارى، حيث سيتم فتح المقر الرئيسى للأعضاء الراغبين فى تسديد اشتراكات الفرع الجديد، بعدما قرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الأسعار لأول 9 ألاف عضو مُشترك ويؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن المرحلة الأولى فى الفرع الجديد ستنتهى بعد 6 أشهر.

وتقرر أن تكون أسعار عضويات نادى الزمالك بفرع السادس من أكتوبر للراغبين فى التسديد بداية من يوم الأحد المقبل، بقيمة 60 ألف جنيه لأول ثلاثة ألاف عضو يتقدمون للحصول على العضوية و70 ألف جنيه لثانى ثلاثة ألاف عضو يتقدم، و80 ألف جنيه لثالث ثلاثة ألاف عضو يتقدمون، وبهذا يكون أول 9 ألاف عضو يتقدمون للحصول على عضوية فرع الزمالك الجديد سيستفادون من تخفيض على قيمة العضوية الأساسى.

فيما تقرر أن تكون أسعار العضويات الجديدة فى فرع ميت عقبة بداية من أول أغسطس كالتالى: 180 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات العليا، و210 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات المتوسطة، و240 ألف جنيه للأعضاء الذين لا يمتلكون مؤهلات دراسية، فيما ستكون العضويات الاستثنائية بقيمة 80 ألف جنيه.