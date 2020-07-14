شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: كمال درويش لم يكن كومبارس وأفكر فى الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن كمال درويش رئيس القلعة البيضاء السابق أنه لم يكن كومبارس تمهيدا لوجود مرتضى منصور على رئاسة نادى الزمالك حاليا، وأوضح أحمد مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية أنه كان يفكر جديا فى الرحيل عن مجلس إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب الضغوطات الكبيرة التى تعرضت لها ولا يزال يفكر في الرحيل، وأشار أحمد مرتضى أن نادى الزمالك كان يحتاج وجود مرتضى منصور لاسترداد حقوق النادى الضائعة .

من جانب آخر خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا اليوم الإثنين خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وذلك بعدما خضع الفريق لمسحتين قبل السفر للانتظام فى المعسكر وأثبتت المسحتان إصابة مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق ومنتصر الرملاوى الإدارى ومحمد السيد ميشو أخصائي التأهيل بكورونا، فيما تماثل مصطفى فتحى للشفاء فى حين يخضع باقى المصابين لبروتوكول العلاج فى المنزل خلال الفترة الحالية، وتحسنت حالتهم فى الأيام القليلة الماضية وفقًا لتأكيدات الجهاز الطبى للفريق الأبيض.

وخاض لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الإثنين، بمعسكر الفريق، المقام حاليًا فى برج العرب، والمقرر امتداده لمدة 14 يومًا، حيث ظهر الحماس على لاعبى الفريق الأبيض، الذى يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض مباراته أمام الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إقامتها من مباراة واحدة فى شهر سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ختام معسكر الفريق المقام حاليًا فى مدينة برج العرب يوم 23 من شهر يوليو الجارى، حيث سيخوض الفريق مباراة ودية فى ذلك اليوم ثم ينهى الفريق معسكره الذى انطلق منذ الخميس الماضى، ويحصل اللاعبون على راحة سلبية ويعود الفريق بعد ذلك لخوض تدريباته فى ملعبه بالقاهرة، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك في أولى مبارياته الودية فى معسكر برج العرب مع سموحة التى ستقام الأحد المقبل ثم يختتم الفريق معسكره بعد ذلك بالودية الثانية التى يجرى الجهاز الإدارى فى الوقت الحالى بحثًا للاتفاق مع طرف ثانٍ لها، فيما يدرس الجهاز الفنى للزمالك، خوض ودية ثانية فى معسكر برج العرب عقب لقاء سموحة، وذلك على هامش معسكر الفريق حاليًا فى برج العرب، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.