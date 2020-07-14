شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الكاف عرض إقامة نصف نهائى دورى الأبطال بالمغرب والنهائى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عرض على الأندية الأربعة التى ستلعب دورى الأبطال أن تقام مباراتى نصف النهائى فى المغرب، وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الكاف عرضّ إقامة مباراتى نصف النهائى فى المغرب، والمباراة النهائية فى مصر، ولازلت الأندية الأربعة تدرس هذا العرض".

وأضاف رئيس الزمالك، أن الكاميرون اعتذرت عن استضافة دورى الأبطال لأسباب تسويقية ومالية.

تلقى الاتحاد الأفريقى مفاجأة مدوية، بعدما أعلن سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، اليوم الإثنين، اعتذار بلاده عن عدم استضافة مباريات دورى أبطال أفريقيا، ردًا على طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" والذى حدد ملعب جابوما لاستضافة مباراتى نصف النهائى ولقاء النهائى بالبطولة، وقال نجويا فى المؤتمر الصحفي: "لن نتمكن من استضافة مباريات دورى الأبطال وأخطرنا "كاف" برفض الحكومة فى بلادنا استضافة المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا".

وتأهل إلى نصف النهائى كل من الأهلى والزمالك (من مصر) والوداد والرجاء (من المغرب) ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الوداد بينما يصطدم الزمالك بالرجاء، ومن المقرر أن تقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد فى شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة التنفيذية للكاف فى يونيو الماضى.