شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كنت أنوى عدم الترشح لرئاسة الزمالك قبل رسائل قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، إنه كان ينوى عدم الترشح لرئاسة النادى فى الانتخابات المقبلة، وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" قررت بعد مشاورة أسرتى وضغوط عديدة منهم عدم الترشح لرئاسة النادى من جديد بعد تحقيق كل الانجازات الممكنة".

وأكمل مرتضى منصور "عدلت عن قرارى بعد تلقى هذه الرسائل من قطر وعرض رشوة على من أجل تنازلى عن رئاسة النادي".

وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أسعار العضويات الجديدة لفرع النادى الأبيض بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما فتح مجلس قلعة ميت عقبة، باب الاشتراكات فى الفراع الجديد، بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 12 من شهر يوليو الجارى، حيث سيتم فتح المقر الرئيسى للأعضاء الراغبين فى تسديد اشتراكات الفرع الجديد، بعدما قرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الأسعار لأول 9 ألاف عضو مُشترك ويؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن المرحلة الأولى فى الفرع الجديد ستنتهى بعد 6 أشهر.

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وتقرر أن تكون أسعار عضويات نادى الزمالك بفرع السادس من أكتوبر للراغبين فى التسديد بداية من يوم الأحد المقبل، بقيمة 60 ألف جنيه لأول ثلاثة ألاف عضو يتقدمون للحصول على العضوية و70 ألف جنيه لثانى ثلاثة ألاف عضو يتقدم، و80 ألف جنيه لثالث ثلاثة ألاف عضو يتقدمون، وبهذا يكون أول 9 ألاف عضو يتقدمون للحصول على عضوية فرع الزمالك الجديد سيستفادون من تخفيض على قيمة العضوية الأساسى.

فيما تقرر أن تكون أسعار العضويات الجديدة فى فرع ميت عقبة بداية من أول أغسطس كالتالى: 180 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات العليا، و210 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات المتوسطة، و240 ألف جنيه للأعضاء الذين لا يمتلكون مؤهلات دراسية، فيما ستكون العضويات الاستثنائية بقيمة 80 ألف جنيه.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، قد قرر توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يومى 26 و27 يوليو الجارى، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء اليوم الخميس، حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى للعام المالى السابق والقادم، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الادارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا ومن المقرر، أن تشهد الجلسة اعتماد ميزانية نادى الزمالك، والتى يزيد فائض ميزانيتها عن 50 مليون جنيه، فيما قرر مجلس القلعة البيضاء، فرض غرامة قدرها 300 جنيه على عدم حضور أى عضو للجمعية العمومية العادية التى ستنعقد يومى ٢٦ و٢٧ يوليو الجارى بمقر قلعة ميت عقبة.