شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ركلة جزاء الأهلى المتسببة فى إيقاف الحكم "حيمودى" سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر الحكم الدولى الجزائرى جمال حيمودى، مفاجأة بعدما أكد أنه تعرض للإيقاف لمدة سنة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الذى كان يترأسه الكاميرونى عيسى حياتو حينها، بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح النادى الأهلى فى مباراته أمام القطن الكاميرونى، عقب عرقلة محمد بركات وسددها شادى محمد حينها.

أضاف حيمودى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أنه احتسب ركلة الجزاء لصالح الأهلى، لكنه فوجئ بقرار إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لمدة سنة بسبب تلك الركلة.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2008 بعد أن فاز على القطن الكاميرونى فى القاهرة بنتيجة 2/0، ثم تعادل مع القطن فى الكاميرون بنتيجة 2/2، حيث حصل محمد بركات على ركلة جزاء وكانت النتيحة 2/1 للقطن وسجل منها شادى محمد هدف التعادل ويتوج المارد الأحمر باللقب.

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تابع الحكم الدولى الجزائرى، أن الوضع حاليًا اختلف فى التعامل مع الاتحاد الأفريقى عن الفترة السابقة التى كان يتولى فيها عيسى حياتو رئاسة الكاف، خاصة بعد التطور الكبير الذى شهده مجال التحكيم.

وعن حكم مباراتى نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الجارى، أكد جمال حيمودى أن عنصر الخبرة هو من سيتحكم فى اختيار الحكام التى ستدير تلك المواجهات الحاسمة، خاصة أنها أصبحت بدون ذهاب وعودة.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من الأهلي والزمالك (من مصر) والوداد والرجاء (من المغرب) ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بينما يصطدم الزمالك بالرجاء، ومن المقرر أن تقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة التنفيذية للكاف في يونيو الماضي.

وتحدث حيمودى عن أصعب مباراة قاضها فى تاريخه التحكيمى، موضحًا إنها مواجهة الترجي التونسى والهلال السوداني بسبب اعتداء رئيس نادي الهلال السوداني عليه.