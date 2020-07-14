شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الحكيم: "الدورى فيه هجاصين.. ومصطفى فتحى أحرف من صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد الحكيم لاعب بتروجت السابق وأحرف لاعب كرة خماسية فى مصر، أن الدورى المصرى يوجد به عدد كبير من اللاعبين الذين وصفهم بـ"الهجاصين"، لافتًا إلى إنه يتابع جيدًا جميع مباريات الدورى لتحليل أداء اللاعبين والوقوف على ماذا قدم كل لاعب فى مركزه، فإدذا كان صانع ألعاب يتابع كم هدف صنعه وكام لمسة خاطئة مررها وهكذا، الأمر الذى جعله يكتشف أن الدورى المصرى به العديد من اللاعبين "الهجاصين" على حد قوله.

أضاف محمود عبد الحكيم فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن طارق حامد من أبرز اللاعبين على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى، نظرًا لتميزه فى قطع الكرات وعدم خوفه من أى لاعب يسيطر على الكرة، على عكس باقى اللاعبين الذين يقدمون مباراة جيدة و10 يكون بعيدًا عن مستواه.

تابع لاعب بتروجت السابق، إن محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة الحالى من أكثر اللاعبين أصحاب الموهبة فى الدورى حاليًا، لكنه ظُلم كثيرًا، كما أشاد بكلاً من رمضان صبحى ومصطفى فتحى ومحمود شيكابالا وأيمن حفنى.

أردف أحرف لاعب كرة خماسية فى مصر، أن مصطفى فتحى كان بإمكانه أن يفوق النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، إذا كان اهتم بنفسه وخرج للإحتراف مبكرًا لكان تفوق على صلاح، قائلاً: "يوجد لدينا مواهب كثيرة جدًا وهناك عدد كبر من اللاعبين وخاصة من المنتخب الأولمبى لو كانوا اهتموا بأنفسهم لكانوا فى مكانة أخرى بالإحتراف، وضربت مثالاً بمصطفى فتحى".