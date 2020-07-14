شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي النجوم: كريم فؤاد سيخوض فترة معايشة في بنفكيا البرتغالي لمدة 15 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي، سيخوض فترة معايشة بنادي بنفكيا البرتغالي لمدة 15 يومًا، وقال الطويلة فى تصريحات تليفزيونية: "إنبي كان يريد الحصول على كريم فؤاد لمدة موسمين ولكننا رفضنا، وأتمني له الإحتراف أفضل وكورونا عطلت خروجه لقضاء فترة معايشة".

وأضاف رئيس نادي النجوم: "كريم سيتواجد مع الفريق الرديف لنادي بنفيكا في أول موسم من أجل اكتساب الخبرات، مثلما حدث مع عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني".

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وكان الطويلة قد أكد أن عودة النشاط الكروي في مصر في ذلك التوقيت سيؤدي إلى أكبر كارثة في تاريخ الكرة المصرية.. وأضاف: "الإصرار على عودة الدوري سيجعل هناك مجالا كبيرا لتفويت المباريات وستكون المباراة مقابل مليون جنيه أو أكثر".

وقال الطويلة إنه إذا كانت عودة الدورى الممتاز الذى يضم 18 ناديا تحتاج 90 مليون جنيه، فعودة الدورى فى الأقسام الثانى والثالث والرابع تحتاج مليار و500 ألف جنيه لتطبيق الاجراءات الطبية المطلوبة لأنه سيتم تطبيق نفس الاشتراطات فى جميع الأندية وعددها 650 ناديا.

وأنهى حديثه مؤكداً أن عودة الدوري الممتاز غير مجدية، ولن يفيد سوى ناديين أو ثلاثة أندية على الأكثر، مشيراً إلى ان استئناف المسابقة سيكلف كل نادٍ ما يزيد عن 15 مليون جنيه دون أي استفادة.