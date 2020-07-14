شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: رمضان صبحى "زملكاوى".. والمعلم يعشق الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الإعلامى اسلام الشاطر على هجومه على النادى الأبيض، وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك:" الشاطر كان يريد العمل فى قناة الزمالك".

وأضاف رئيس نادى الزمالك :" هناك كثير من لاعبى الأهلى ينتمون للزمالك مثل الشاطر وبركات، كذلك رمضان صبحى لاعب الفريق الحالي"، مؤكدا :" اكتشفت اليوم أن (معلم) نادى الزمالك كان أهلاوياً ويعشق النادى الأحمر".

وكان مرتضى منصور قد علق على الفيديو الذى تم تداوله مؤخرًا وجاءت به اساءات لبعض الشخصيات مثل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ومحمود كهربا لاعب المارد الأحمر، الأمر الذى دفع رئيس القلعة البيضاء لتقديم بلاغ للنائب العام ضد ضابط المخابرات القطرى أبو سنيدة وآخرين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد نشر تسجيل صوتى مفبرك، وتضمن البلاغ ارتكاب ضابط المخابرات بمساعدة آخرين لأفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة فى مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديى الأهلى والزمالك.

وقال مرتضى منصور فى مقطع فيديو جاء على صفحته الرسمية على يوتيوب: "فوجئت أمبارح زى ناس كتير بفيديو مفبرك وبدون صورة، والفيديو فيه اساءة لناس ومنسوب لى، وأنا هبدأ القصة من أولها لإنى بحارب دول "قطر وتركيا" وفى ضابط مخابرات قطرى أسمه أبو سنيدة بيتعاون مع بعض الشخصيات المصرية، وبدأ باختراق تليفوناتى فى العالم الماضى وأرسل منها إساءات لبعض الشخصيات.