شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل أحمد ينضم لسلة الاتحاد الأحد المقبل بعد العودة من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم إسماعيل أحمد لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى إلى تدريبات فريقه، والمشاركة في فترة الإعداد قبل استئناف النشاط الرياضى يوم الأحد المقبل، حيث يعود من لبنان يوم 19 من الشهر الجارى، على أن يشارك مع الفريق فور العودة من السفر، والمقرر له الأحد، وقال إسماعيل أحمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من لبنان، أنه من المقرر أن ينضم لتدريبات فريقه بعد العودة من لبنان، والذى تحدد له يوم 19 يوليو، ما لم يتم التأجيل لأى سبب آخر.

اتفق مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مع رامى إبراهيم لاعب فريق كرة السلة على تجديد تعاقده مع النادى، والاستمرار مع زعيم الثغر، واللعب بين صفوفه، خلال الجلسة التي جمعت اللاعب مع مسئولي النادى، وتم خلالها الاتفاق على البقاء في قلعة الشاطبى، واستمرار حصد البطولات مع الفريق الأخضر، في ظل حرص المجلس على الاحتفاظ بنجومه، وكذلك المدير الفني، حيث أنهى رئيس زعيم الثغر اتفاقه مع أحمد مرعى على تجديد التعاقد لموسمين إضافيين بحضور حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس وذلك حتى نهاية موسم 2022-2023 .

ومن المقرر أن تعلن إدارة نادى الاتحاد السكندرى عن تجديد التعاقد مع رامى إبراهيم خلال الساعات المقبلة، ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري في تجديد التعاقد مع احمد الصباغ نجم الفريق لموسم جديد على أن يستمر تعاقده حتى 2020/2021 وذلك بناء على رغبة احمد مرعى المدير الفني للفريق الأول من جانبه أشاد أحمد مرعى بالتجديد للاعب خاصة أنه من القوام الأساسى للفريق وتجديد ليس بمفاجأة خاصة أن هناك أكثر من لاعب هم الأعمدة الأساسية لسلة زعيم الثغر من بينهم الصباغ.