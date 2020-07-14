شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية للجبلاية: المسحة الرابعة للأندية لوباء كورونا سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، شفاء 15 لاعبا مصابين بفيروس كورونا بشكل كامل من ضمن 27 حالة إصابة حتى الآن فى أندية الدورى الممتاز.

وأوضح سلطان فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أنه تم إجراء يوم الأحد المسحة الرابعة للكشف عن كورونا لأندية وادى دجلة، والجونة، والمقاولون، وجاء جميعها سلبية، مضيفا أنه "تم إجراء يوم الإثنين سحب عينات لـ5 فرق وهم الزمالك وسموحة، الاتحاد، ونادى مصر، وحرس الحدود" مؤكدا إلى أن دخول بعض الأندية فى معسكرات مغلقة يعد أمرا جيدا، لأن احتمالية انتقال العدوى تقل.

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واختتم سلطان حديثه بالقول : "اعتمدنا على 20 طبيبا ليتواجدوا فى المباريات كمراقب طبى، ونستفيد منهم بعد ذلك من خلال متابعة إصابات اللاعبين".

من ناحية أخرى طلبت اللجنة الطبية باتحاد الكرة من لجنة المسابقات بالجبلاية بأن يستمر اللاعبون داخل أرضية الملعب بين شوطى مباريات الدورى التى سيتم استئنافها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرارات مجلس الوزراء باستئناف جميع الأنشطة ومن بينها النشاط الرياضى، وترى اللجنة الطبية أنه يفضل بقاء اللاعبين فترة الراحة بين الشوطين فى الملعب كونه مكانا مفتوحا لا يساعد على نشر العدوى، بعكس الحال فى حال دخول اللاعبين الغرف المخصصة لقضاء فترة الاستراحة منعا للتزاحم، واقترحت اللجنة الطبية أنه فى حال رغبة المدير الفنى لأى فريق منح تعليمات أو محاضرة سريعة بين الشوطين بإجراء ذلك لمدة 5 دقائق كحد أقصى على أن يغادر الجميع الغرفة بعدها.