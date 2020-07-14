شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: جروس رفض الاستمرار مع الزمالك وتسبب فى أزمة مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة لنادى الزمالك أن السويسرى جروس المدير الفنى السابق للفريق الابيض هو من طلب الرحيل عقب التفاوض للاستمرار و تم أرسال له 3 عروض ولكن رفض و كان الاهتمام الاكبر لديه العودة الى التدريب فى الخليج مرة أخرى و لم ينتظر الى نهاية بطولة الدورى الممتاز على العكس الفرنسى كارتيرون الذى طلب تولى القيادة الفنية رغم رفضه عام 2014 .

وأوضح أمير مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية أن السويسرى جروس قام بافتعال بعض المشاكل مع اللاعبين و تجاهلهم فى التدريبات حيث دائم التركيز مع 13 أو 14 لاعب فقط و لم يكن لديه خطة طويلة المدى مع فريق الزمالك .

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وأشار أمير مرتضى منصور أنه لم يتعرض للظلم لان أبى مرتضى منصور خلال الفترة الماضية ولم يتدخل فى مهام عملة و يعطى الحرية فى أختيار الاجهزة الفنية و اللاعبين .

وخاض لاعبو الزمالك مرانهم الإثنين، بمعسكر الفريق، المقام حاليًا فى برج العرب، والمقرر امتداده لمدة 14 يومًا، حيث ظهر الحماس على لاعبى الفريق الأبيض، الذى يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض مباراته أمام الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إقامتها من مباراة واحدة فى شهر سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ختام معسكر الفريق المقام حاليًا فى مدينة برج العرب يوم 23 من شهر يوليو الجارى، حيث سيخوض الفريق مباراة ودية فى ذلك اليوم ثم ينهى الفريق معسكره الذى انطلق منذ الخميس الماضى، ويحصل اللاعبون على راحة سلبية ويعود الفريق بعد ذلك لخوض تدريباته فى ملعبه بالقاهرة، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك في أولى مبارياته الودية فى معسكر برج العرب مع سموحة التى ستقام الأحد المقبل ثم يختتم الفريق معسكره بعد ذلك بالودية الثانية التى يجرى الجهاز الإدارى فى الوقت الحالى بحثًا للاتفاق مع طرف ثانٍ لها، فيما يدرس الجهاز الفنى للزمالك، خوض ودية ثانية فى معسكر برج العرب عقب لقاء سموحة، وذلك على هامش معسكر الفريق حاليًا فى برج العرب، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.