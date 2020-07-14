شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: رئاسة الزمالك بالنسبة لى أغلى من مليارات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن مليارات العالم لا تغنيه عن رئاسة نادى بحجم وعراقة الزمالك، وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك:"جاءتنى رسالة تعرض على الحصول على 15 مليون دولار من شخص قطرى من أجل التنازل عن رئاسة الزمالك ومليارات العالم لا تغنينى عن خدمة النادي".

وكان رئيس نادى الزمالك قد كشف عن تقديم طلب للحصول على 500 عضوية لفرع النادى فى 6 أكتوبر فى أول يوم تقديم للطلبات، مضيفًا لـ"برنامج زملكاوى" عبر قناة الزمالك أن عضوية النادى ستصبح 250 ألف جنيه بدءً من يوم 1 أغسطس القادم.

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من قبل أن أعضاء النادى بالفرع الأساسى بميت عقبة، سيكون لهم الحق فى دخول فرع النادى الجديد الذى يتم تأسيسه بمدينة 6 أكتوبر، مشددًا على أن المشتركين الجدد فى فرع 6 أكتوبر لن يتمكنوا من الدخول للفرع الأساسى.