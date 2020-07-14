شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان في الاتحاد السكندري يمنع رحيل النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو الاتحاد السكندرى بكل لاعبيه فى الموسم المقبل رافضًا رحيل أى لاعب من نجومه خلال الميريكاتو الصيفى المقبل بعد ظهور أكثر من لاعب بشكل جيد خلال الموسم الحالى على رأسهم خالد قمر ونور السيد وإسلام جمال ومحمود رزق ومحمد أنور.

ويرفض طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى المساس بالقوام الأساسى للفريق والبحث عن تدعيمات قوية من أجل المنافسة على البطولات المحلية والعربية فى الموسم الجديد خاصة بعدما نجح محمد مصيلحى رئيس الاتحاد فى التجديد للمدير الفنى لمدة موسم آخر.

من ناحية أخرى أكد خالد قمر نجم الاتحاد السكندري والكرة المصرية أنه يرغب في استكمال مشواره الكروي مع زعيم الثغر في ظل شعوره بارتياح داخل جداران النادي، معلقاً: "لو الاتحاد متمسك بيا أنا هفضل مكمل معاه حتى لو جالي عرض من أي نادي وحتى لو جالي عرض من الزمالك اللي بشجعه من صغري"، وشدد خالد قمر أنه مع عودة الدورى واستكماله بعد المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية، معلقاً في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"مع عودة الدورى واستكماله لأنه ده حقنا بعد الفترة الكبيرة التي جلسنا فيها في المنزل بسبب كورونا، ولو حاولوا يأجلوا الدورى إحنا مش هنرضى".

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وأضاف خالد قمر مهاجم الاتحاد، أن ثنائى الاتحاد المصاب بفيروس كورونا في حالة جيدة وقريبان من العودة ونتواصل دائما معهما وخلال فترة قليلة سيعودوا للتدريبات، موضحاً ، أن كل المهاجمين في مصر من بعد اعتزال متعب وعمرو زكى مش بياخدوا فرصة في المنتخب، لأنهم بيروحوا ومش بيلعبوا غير مباراة أو اتنين، فلازم ناخد الفرصة علشان نثبت نفسنا.