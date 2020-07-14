شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: أتمنى استمرار صبحى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن استمرار رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى، فى مصر سيكون أفضل لمنتخب بلاده مؤكدا فى تصريحات لملعب أون تايم مشاركة رمضان صبحى فى مصر يجعلنا نستفيد منه اكبر استفادة الاستفادة، اما احترافه خارجيا سيجعلنا نستدعيه وفقا للأجندة الدولية فقط".

فى الوقت نفسه أثنى شوقى غريب على طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنتقل حديثا للأهلى، مضيفا: "طاهر لاعب أساسى بالمنتخب وافتقدناه كثيرا فى بطولة أفريقيا، وأتمنى له التوفيق بالأهلي".

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وعن استعداد المنتخب لأوليمبياد طوكيو، أشار غريب إلى أن أجندة شهر سبتمبر تم إلغاؤها بقرار الاتحاد الأفريقى "كاف"، ولكنه استدرك: "سنتمكن من تعويض مباراتى سبتمبر الوديتين فى الفترة الأخيرة من الإعداد بشهر يونيو 2021" مشيرا أن هناك أجندة دولية فى شهرى أكتوبر ونوفمبر، وجارى الاتفاق على مباراتين فى شهر أكتوبر".

من ناحية أخرى تقدم شوقى غريب، وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب بالعزاء للدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لوفاة زوجته اليوم، حيث حرص شوقى غريب المدير الفنى وأعضاء جهازه الفنى على مواساة نائب رئيس الاتحاد فى مصابه الأليم متمنيًا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.