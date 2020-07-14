أمير مرتضى يوضح حقيقة ضم دونجا.. ويعلق على تصريحات عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، حصول النادي على توقيع نبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز، مؤكدا أن ضغط سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بتصريحاته لم يؤث بثماره.

وقال أمير مرتضى، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "لم نوقع مع دونجا، إنه لاعب مهم وسيكون إضافة حال انضمامه للزمالك، لكن يجب أن يتم التفاوض مع ناديه وبالطرق الشرعية".

وأضاف: "بالتأكيد دونجا لديه رغبة في الانتقال للزمالك".

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وعن حقيقة عقد جلسة مع اللاعب، أكد أمير مرتضى: "نجلس مع أشخاص كثيرين بحكم العلاقات التي تربطنا معهم".

وانتقل المشرف العام على الكرة بالزمالك للحديث عن مدى تأثير تصريحات سيد عبدالحفيظ على الأبيض قائلا: "ذلك الأمر أثر على تركيزه هو وليس الزمالك".

وأوضح: "إذا تحدثنا بشكل عام، الزمالك حصل على خمسة بطولات هذا الموسم في الوقت الذي لم يحصل فيه الأهلي على أي بطولة، وبالتالي تشتت تركيزه ولم يأت الضغط الذي كان يمارسه بأي نتيجة".

وأتم أمير مرتضى تصريحاته قائلا: "أكون دائما رد فعل ولم أبدأ افتعال أي شيء من ناحيتي".