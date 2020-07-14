محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 13 يوليو 2020.
وفاة شقيق سيرجي أورييه قتلًا بالرصاص في تولوز
ميدو يعلق على "معركة" الأهلي والزمالك.. ويوجه رسالة للدولة
حكم جزائري يتحدث عن ركلة جزاء للأهلي تسببت في إيقافه لمدة عام
اتحاد الكرة الإماراتي يكشف موقفه من استضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا
ريال مدريد يتخطى غرناطة بثنائية.. ويقترب من التتويج باللقب
"مملوكة للدولة وتهدم القيم".. مذكرة من الأهلي لإعلام المصريين ضد قناة الزمالك
وسط جدل تغريدته.. الإسماعيلي يعلن موعد عودة باهر المحمدي للتدريبات
كارتيرون: سعيد بمعسكر "برج العرب".. الجميع في حالة بدنية رائعة
رسميا.. الكاميرون تعلن رفض استضافة منافسات دوري أبطال أفريقيا
السولية يعلن مقاضاة المتحرشين بابنته
"كان عنصريا".. أمير مرتضى يكشف كواليس رحيل جروس عن الزمالك
طبية اتحاد الكرة: شفاء 15 لاعبا.. وجميع نتائج المسحة الرابعة سلبية حتى الآن
شوقي غريب: الأولوية للمنتخب الأول.. واختيار قائمة الأوليمبياد مهمة صعبة
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الإثنين..الكاميرون تعلن رفض استضافة منافسات دوري الأبطال.. وشفاء 15 لاعبا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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