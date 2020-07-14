مرتضي منصور يُعلن تراجعه عن قرار عدم خوض انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه كان قد قرر عدم خوض انتخابات الزمالك القادمة ولكنه تراجع بسبب التهديدات التي تلقاها.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك إنه تعرض لضغوط أسرية للاكتفاء بما قدمه ولكنه تراجع.

ونشر رئيس الزمالك رسالة قال إنها من هاتف رجل مخابرات قطري يدعى أبو سنيدة تحمل تهديدات باجباره علي الرحيل من رئاسة الأبيض.

وتحدى رئيس الزمالك قائلا" عايز دكر ينزل قدامي وهفوز بفارق ١٥ ألف صوت".

Advertisements

وكشف منصور إن الإقبال على الاشتراك في فرع النادي الجديد بمدينة ٦ أكتوبر فاق التوقعات .

وقال منصور " ٨٠٠ عضوية اليوم فقط من ٣ ألاف متاحة ستدر دخلًا على النادي يبغ ربع مليار جنيه"

وأكمل " ممكن أشتري ميسي".

وأنهى " أشكر جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم لي".