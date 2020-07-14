مرتضى: تلقيت عرضًا بقيمة 25 مليون دولار من رجل مخابرات قطري للرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن رجل مخابرات قطري يدعى "أبو سنيدة" عرض عليه ٢٥ مليون دولار للرحيل عن رئاسة النادي الأبيض وعدم الترشح في الانتخابات القادمة.

ونشر مرتضى منصور رئيس الزمالك صورة لرسالة قال إنه استقبالها على هاتفه من شخص يدعى جاسم للتوسط .

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وأضاف مرتضى منصور أن العرض تضمن استعداد للتفاوض مشدداً على رفض العرض جملة وتفصيلاً.

وأنهى "عرفتوا أن رئيسكوا غالي".

واتهم مرتضى منصور رجل المخابرات القطري في "فبركة" فيديو متدوال قدم على إثره محمود الخطيب رئيس الأهلي ٥ بلاغات .