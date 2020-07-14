أحمد مرتضى يعلن تحركا جديدا للزمالك في قضية نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي قام بتجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه في قضية نادي القرن.

وقال أحمد مرتضى، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "عندما قلنا أن الزمالك نادي القرن، استغربت من رد الفعل لأن الأهلي لم يكن طرفا في الأزمة على الإطلاق، ومشكلتنا مع الاتحاد الافريقي".

وأضاف: "كان هناك اجتماع اليوم (الإثنين) للجنة المكلفة بملف نادي القرن، وتم تجهيز المذكرة التي سنرسلها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسننتظر رد كاف بشأن اتخاذ إجراء".

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وتابع: "سبب الفارق بين الأهلي والزمالك أن الأحمر كان يعمل لمصلحة النادي بأي شكل من الأشكال، وهذا هو الصحيح، لكن لم يكن في الزمالك من يبحث عن حقوقه، هناك حقوق تم إهدرها في الفترة الماضية".

وأتم أحمد مرتضى قائلا: "أحترم الأهلي، لكن مسؤوليتي نادي الزمالك والبحث عن حقوقه في قضايا معينة".

وتصدر الأهلي تصنيف نادي القرن الـ20 وقتها بـ40 نقطة، وجاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وأشانتي كوتوكو الغاني ثالثا وكانون ياوندي الكاميروني رابعا برصيد 34 نقطة لكل منهما.

يُذكر أن الجائزة أثارت لغطا كبيرا خلال الفترة الحالية رغم مرور 20 عاما على تتويج الأهلي بها، حيث يؤكد الزمالك أنه الأحق بها لتتويجه بتسعة ألقاب مقابل سبعة للأحمر.