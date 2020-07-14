حسين السيد لمصراوي: الصفاقسي التونسي مدد إعارتي لمدة شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق أعلن حسين السيد لاعب الأهلي والمعار إلى الصفاقسي التونسي عن تمديد إعارته للصفاقسي التونسي لمدة شهرين خلال الساعات القليلة الماضية لتنتهي بنهاية شهر ستمبر المقبل. وقال السيد في تصريحات خاصة ليلاكورة: "تم الاتفاق على كافة التفاصيل واتمينا تمديد الإعارة لتنتهي بنهاية شهر ستمبر بدلا من يونيو الماضي بسبب أزمة كورونا". واختتم: "الصفاقسي التونسي يبحث حاليا عن حل لعودتي خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تعليق الطيران في الفترة الحالية بسبب أزمة كورونا". وكان النادي الأهلي أعار حسين السيد للصفاقسي التونسي لمدة 6 شهور في يناير الماضي.

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