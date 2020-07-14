لاعب الترسانة: المفاوضات مع الأهلي والزمالك توقفت بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد وليد فوزي لاعب نادي الترسانة، أن ناديا الأهلي والزمالك تفاوضا معه للإنضمام خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المفاوضات توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن": "الأهلي تواصل معي عن طريق سيد عبد الحفيظ، وتوقفت المحادثات بسبب أزمة كورونا، ومن ساعتها لم يحدث أي اتصالات".

وأضاف: "كان هناك مفاوضات من الزمالك عن طريق أمير مرتضى وتواصل معي شخصياً، ولكن كورونا أوقف المفاوضات أيضاً".

واختتم فوزي تصريحاته: "اللعب للأهلي شرف لأي حد والأولوية للأهلي، وفي حالة لم يتواصل معي الأهلي وهناك عرض من الزمالك سيكون هناك تفكير في هذا الموضوع".