محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، شفاء 15 لاعبا بشكل كامل من ضمن 27 حالة إصابة حتى الآن في أندية الدوري الممتاز.
وأوضح سلطان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أنه تم إجراء يوم الأحد المسحة الرابعة لأندية وادي دجلة، والجونة، والمقاولون، وجاء جيع نتائجها سلبية.
وأكمل: "تم إجراء يوم الإثنين سحب عينات لـ5 فرق وهم الزمالك وسموحة، والاتحاد، ونادي مصر، وحرس الحدود".
وأشار إلى أن دخول بعض الأندية في معسكرات مغلقة يعد أمرا جيدا، لأن احتمالية انتقال العدوى تقل.
واختتم: "اعتمدنا 20 طبيب ليتواجدوا في المباريات كمراقب طبي، ونستفيد منهم بعد ذلك من خلال متابعة إصابات اللاعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر طبية اتحاد الكرة: شفاء 15 لاعبا.. وجميع نتائج المسحة الرابعة سلبية حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.