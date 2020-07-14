طبية اتحاد الكرة: شفاء 15 لاعبا.. وجميع نتائج المسحة الرابعة سلبية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، شفاء 15 لاعبا بشكل كامل من ضمن 27 حالة إصابة حتى الآن في أندية الدوري الممتاز.

وأوضح سلطان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أنه تم إجراء يوم الأحد المسحة الرابعة لأندية وادي دجلة، والجونة، والمقاولون، وجاء جيع نتائجها سلبية.

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وأكمل: "تم إجراء يوم الإثنين سحب عينات لـ5 فرق وهم الزمالك وسموحة، والاتحاد، ونادي مصر، وحرس الحدود".

وأشار إلى أن دخول بعض الأندية في معسكرات مغلقة يعد أمرا جيدا، لأن احتمالية انتقال العدوى تقل.

واختتم: "اعتمدنا 20 طبيب ليتواجدوا في المباريات كمراقب طبي، ونستفيد منهم بعد ذلك من خلال متابعة إصابات اللاعبين".